Macedonia: disputa nome, a Sofia incontro Zaev-Tsipras A margine vertice Ue-Balcani. Nessuna dichiarazione premier

(ANSAmed) - SOFIA, 17 MAG - Le prospettive di soluzione dell'annosa disputa fra Macedonia e Grecia sul nome del Paese ex jugoslavo sono state al centro di un colloquio che i premier dei due Paesi - il macedone Zoran Zaev e il Greco Alexis Tsipras - hanno avuto oggi a Sofia a margine del vertice Ue-Balcani occidentali. Al termine i due leader non hanno rilasciato dichiarazioni e non si conoscono i risultati dell'incontro.



E' la seconda volta che Zaev e Tsipras si incontrano nell'ambito del dialogo per risolvere il contenzioso sul nome 'Macedonia', per il quale da oltre 25 anni Atene blocca il cammino di Skopje verso l'integrazione in Nato e Ue. Il primo incontro si era tenuto lo scorso gennaio a margine del Forum economico mondiale di Davos. Il dialogo si è intensificato negli ultimi mesi con numerosi incontri fra i capi delle due diplomazie, Nikola Dimitrov e Nikos Kotzias, con la mediazione dell'inviato Onu Matthew Nimetz. Ed è così cresciuto l'ottimismo sulla possibilità di arrivare a una soluzione.



La Grecia - la cui provincia settentrionale si chiama Macedonia - ritiene tale termine patrimonio esclusivo della tradizione storica e culturale ellenica e, temendo pretese territoriali, chiede un cambio di nome al Paese ex jugoslavo, che è stato accolto all'Onu nel 1993 con l'acronimo Fyrom (Former Yugoslavian Republic of Macedonia). (ANSAmed).