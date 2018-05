Gaza: indetta per oggi 'Giornata solidarietà con martiri' Egitto apre valico Rafah per mese Ramadan

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 MAG - Gli organizzatori della 'Marcia del ritorno' hanno annunciato per oggi a Gaza - primo venerdì di Ramadan - una 'Giornata di solidarietà con i martiri e i feriti' dello scorso lunedì. Lo riportano i media palestinesi.



Hamas, come si legge sul sito dell'organizzazione, ha fatto anche appello ai palestinesi della Cisgiordania di partecipare "attivamente" alla 'Giornata di solidarietà'.



L'esercito israeliano, che nei giorni scorsi ha ridotto la propria presenza attorno alla Striscia, ha fatto sapere - citato dai media - che "non saranno permesse attività violente" lungo il confine tra Gaza e lo stato ebraico, anche se si è detto convinto che il numero dei manifestanti sarà inferiore a quello delle settimane scorse.



Intanto l'Egitto, secondo quanto riportano i media israeliani, ha annunciato che terrà aperto il valico di frontiera di Rafah con la Striscia per tutto il mese di Ramadan.(ANSA).