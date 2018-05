Gaza: migliaia a raduno Istanbul voluto da Erdogan

ISTANBUL - Decine di migliaia di persone si sono riunite nella piazza di Yenikapi a Istanbul per la manifestazione "contro l'oppressione" di Israele e "a sostegno di Gerusalemme", voluta dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan dopo l'uccisione di oltre 60 manifestanti palestinesi a Gaza. Al raduno anche diversi rappresentanti di governi stranieri giunti per il contestuale summit straordinario dell'Organizzazione della cooperazione islamica. Tra questi, il premier palestinese, Rami Abdallah.

Onu, uso forza Israele 'totalmente sproporzionato'

L'uso della forza da parte di Israele contro le recenti proteste palestinesi è stato "totalmente sproporzionato": lo ha detto oggi il responsabile dell'ufficio per i diritti umani dell'Onu, Zeid Raad Al Hussein, secondo quanto riporta la Bbc online. Parlando a Ginevra, Zaid ha detto che i palestinesi a Gaza erano di fatto "ingabbiati in una baraccopoli tossica" e che l'occupazione di Gaza da parte di Israele deve finire.



Al Sisi ordina apertura più lunga di Rafah dal 2013

L'apertura del valico di Rafah annunciata per tutto il mese del Ramadan dal presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi sarà il più lungo periodo di transito ininterrotto al passaggio di frontiera fra Gaza ed Egitto dal 2013. Le precedenti aperture, consentite da allora ogni due o tre mesi, erano state infatti solo di pochi giorni.



"Ho impartito direttive agli apparati coinvolti per prendere le misure necessarie a tenere aperto il terminal di Rafah per tutto il mese del Ramadan", ha fatto scrivere Sisi sul proprio account Facebook riferendosi implicitamente al principale collegamento tra la Striscia di Gaza e il mondo esterno (e l'unico non controllato da soldati israeliani). Il valico era stato aperto sabato e si tratta quindi di un prolungamento dell'apertura.



Sisi ha aggiunto di aver deciso l'apertura per tutto il mese del digiuno islamico quest'anno cominciato ieri "per alleggerire il peso che grava sui fratelli nella Striscia di Gaza".



(ANSAmed).