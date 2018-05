Libia:conclusa prima fase preparatoria Conferenza nazionale Lo ha annunciato il Centro per il Dialogo umanitario

(ANSAmed) - TUNISI, 18 MAG - Una Libia unita in grado di difendere i suoi confini e la sua sovranità; un'istituzione militare unita, libera da interferenze politiche e impegnata nell'interesse nazionale; una più equa distribuzione delle risorse attraverso uno stato decentralizzato; un governo basato sulla competenza, non sull'identità e servizi di polizia professionali per garantire la sicurezza locale. Questi gli elementi principali emersi dagli oltre 42 incontri in tutta la Libia, in 27 diverse località, con una vasta gamma di attori per un totale di oltre 2.500 partecipanti, organizzati dal Centro per il Dialogo umanitario (HD) con sede a Ginevra, in Libia, e presentati recentemente a Tunisi quale conclusione della prima fase di preparazione della Conferenza nazionale, inserita nel Piano di Azione Onu per la Libia dell'ottobre 2017.



Il Centro per il Dialogo umanitario, delegato dalla missione Onu di supporto alla Libia, ha annunciato l'organizzazione di altri 20 incontri in tutta la Libia di preparazione alla Conferenza nazionale finale. Il piano d'azione per la Libia prevede una road map guidata dai libici inclusiva e rappresentativa sotto la supervisione dell'Onu, con una serie limitata di emendamenti all'Accordo politico libico, seguita da una Conferenza nazionale che riunirà tutte le varie parti in causa. In seguito la Camera dei Rappresentanti e la Constitutional Drafting Assembly, la Commissione per la stesura della Costituzione, dovranno lavorare insieme per arrivare a una base legislativa che conduca allo svolgimento di un referendum costituzionale e a elezioni parlamentari e presidenziali entro la fine del 2018. (ANSAmed)