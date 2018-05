ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 22 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ROMA - Ministero degli Esteri, ore 9. Seminario Internazionale 'Migrazione e Dividendo Demografico: la mobilita' dell'Africa Sub-Sahariana'.



VALENCIA - Prosegue l''Erasmus Scene European Festival', il primo festival teatrale di studenti Erasmus in Europa (fino al 25 maggio). MADRID - Prosegue la rassegna 'I mestieri del cinema' (fino al 24 maggio). (ANSAmed).