Libia: Tunisia, Algeria, Egitto, pieno sostegno a Piano Onu Prossima riunione al Cairo in data da definirsi

(ANSAmed) - TUNISI, 22 MAG - I ministri degli Esteri di Tunisia, Algeria, Egitto hanno ribadito il loro sostegno d al Piano di Azione Onu per la Libia, con la previsione dello svolgimento di libere elezioni entro la fine del 2018.



Lo si apprende dalla lettura della dichiarazione finale del vertice di Algeri, sotto egida Onu, nella quale i ministri dei tre Paesi chiedono anche alle varie fazioni libiche in causa di assumersi le proprie responsabilità e continuare a impegnarsi per la riconciliazione nazionale, oltre a ribadire il rifiuto di ogni forma di intervento militare straniero in Libia, che potrebbe invece prolungare la crisi nel Paese e minacciare la sicurezza e la stabilità dell'intera regione. La prossima riunione tra ministri degli Esteri di Tunisia, Algeria, Egitto, sulla situazione in Libia si terrà al Cairo in una data che verrà annunciata in seguito. (ANSAmed).