Serbia: Vucic conferma corso politico verso integrazione Ue Dopo affermazioni ministro difesa Vulin

(ANSAmed) - BELGRADO, 22 MAG - Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha ribadito oggi che il corso politico della Serbia mira all'integrazione del Paese nell'Unione europea e ha invitato tutti gli altri componenti del governo a rispettare e ad attenersi a tale linea. La politica della Serbia, ha detto, non cambiera' a seconda delle vedute o dei desideri di chiccessia.



"La Ue e' la nostra politica, ma al tempo stesso vogliamo mantenere i rapporti di amicizia con i nostri tradizionali amici e alleati come Russia e Cina. Tale politica e' determinata dalle istituzioni della Serbia e non cambiera' a seconda dei desideri dei vari politici serbi", ha detto Vucic ai giornalisti a Baku, dove e' in visita. Il presidente ha commentato in tal modo le affermazioni della stampa tedesca su un possibile mutamento del corso politico della Serbia dopo la recente presa di posizione del ministro della difesa Aleksandar Vulin, noto per le sue posizioni fortemente filorusse. Reagendo a quanto sostenuto dal capo delegazione Ue a Belgrado Sem Fabrizi, secondo il quale il Kosovo e' la questione chiave nella prospettiva di adesione della Serbia alla Ue, Vulin ha detto che in tal caso la Serbia dovrebbe cambiare il suo corso di politica estera (facendo maggiore affidamento sulla Russia). "Noi siamo sulla strada verso la Ue e sono assolutamente sicuro che siamo sulla buona strada", ha detto oggi Vucic. (ANSAmed).