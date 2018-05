Tunisia-Italia: amb. Fanara incontra il premier Chahed Confermato programma settimana dell'Opera italiana in Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 22 MAG - L'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara ha incontrato oggi il capo del governo tunisino, Youssef Chahed, per discutere i principali aspetti delle eccellenti relazioni bilaterali. Lo rende noto la stessa ambasciata sul proprio sito precisando che "l'ambasciatore Fanara ha illustrato le numerose iniziative di diplomazia economica organizzate dal suo arrivo a Tunisi, tra le quali il seminario sulle energie rinnovabili che sta realizzando, in collaborazione con Res4Med, per il 27 giugno.



In tema di investimenti, l'ambasciatore ha segnalato il crescente interesse con cui le aziende italiane guardano al mercato tunisino, sottolineando anche le aspettative dei nostri imprenditori alla semplificazione delle procedure amministrative.



"Nel corso del colloquio è stata inoltre evidenziata l'importanza della diplomazia culturale. L'ambasciatore Fanara ha confermato il programma della settimana dell'Opera italiana in Tunisia, previsto dal 30 giugno al 7 luglio tra Cartagine e El Jem", conclude il comunicato. (ANSAmed).