Consigliere Abu Mazen, ambasciatore Usa 'colono terrorista'

TEL AVIV - "Colono terrorista": così l'ambasciatore Usa in Israele David Friedman è stato definito oggi da Mahmud Habash, stretto consigliere del presidente palestinese Abu Mazen, dopo la pubblicazione della sua foto al cospetto di un fotomontaggio offertogli da un'istituzione di ebrei ortodossi in cui appare Gerusalemme priva della moschea al-Aqsa. Lo riferisce Ynet. "Il fine a cui quei criminali anelano, e fra di essi il colono terrorista David Friedman, è la cancellazione dei palestinesi da Gerusalemme e la loro espulsione da essa", ha affermato Habash.



Secondo il consigliere di Abu Mazen, la presenza di Friedman al cospetto di una grande immagine della Spianata di Gerusalemme con la sovrapposizione del biblico Tempio ebraico al posto dei Luoghi sacri all'Islam "è un gesto provocatorio ed un messaggio razzista che incita alla distruzione della moschea al-Aqsa. In questo modo, egli ha adottato chiaramente le tesi degli ebrei estremisti". Habash ha fatto appello al mondo islamico affinché si mobiliti "in difesa della moschea al-Aqsa".



Secondo il dirigente dell'Olp Saeb Erekat, citato dalla stampa palestinese, l'episodio non è stato casuale. "Fino a quando queste azioni vergognose continueranno senza che giunga una reazione araba ed islamica degna del valore della moschea al-Aqsa?", si è chiesto. La fotografia è stata realizzata da un istituto educativo ebraico sostenuto dall'ambasciata Usa.



Friedman, ha replicato un portavoce dell'ambasciata, è stato colto di sorpresa dal regalo. "E' rimasto molto deluso che qualcuno abbia cercato di sfruttare la sua visita per creare una controversia", ha aggiunto.(ANSAmed).