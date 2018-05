Siria: Damasco respinge ritiro truppe Iran chiesto da Usa Ministro Esteri, è tema che riguarda la nostra sovranità

(ANSAmed) - MOSCA, 23 MAG - Damasco respinge la richiesta americana di far ritirare le truppe iraniane ed i miliziani di Hezbollah dalla Siria.



"Questo tema non è neanche in agenda perché riguarda la sovranità della Siria", ha affermato il vice ministro degli Esteri siriano Faisal Mikdad in un'intervista alla testata online russa filo-Cremlino Sputnik.



Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha pubblicato una lista di richieste per un nuovo accordo sul nucleare iraniano, tra queste c'è l'uscita delle truppe iraniane dalla Siria, che sostengono le forze fedeli al presidente Bashar al Assad, di cui anche la Russia è un alleato fondamentale.(ANSA).