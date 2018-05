Cisgiordania: Ashrawi (Olp) condanna progetti edilizi coloni Dirigente palestinese insiste: 'Cpi avvii inchiesta immediata'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 MAG - ''La proclamata intenzione di Israele di costruire migliaia di case illegali per coloni in Cisgiordania illustra la vera natura del colonialismo israeliano, del suo espansionismo e del suo operare al di fuori della legalità'': lo ha affermato la dirigente dell'Olp, Hanan Ashrawi, commentando una anticipazione giunta oggi dal ministro della difesa Avigdor Lieberman relativa ad estesi progetti edili in fase di progettazione. ''E' evidente - ha aggiunto la Ashrawi - che le recenti mosse provocatorie compiute da Stati Uniti, Guatemala e Paraguay (il trasferimento a Gerusalemme delle rispettive ambasciate, ndr) hanno spronato Israele a portare avanti la propria politica illegale di colonizzazione, nell'intento di giungere alla annessione totale della Cisgiordania''. La Ashrawi ha dunque ribadito l'attesa dei palestinesi - già manifestata dal ministro degli esteri Riad Malki - che la Corte penale internazionale dell'Aja avvii una indagine immediata sulla colonizzazione della Cisgiordania e sulle ''flagranti violazioni israeliane del diritto internazionale''. (ANSAmed).