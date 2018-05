Serbia: Dacic ribadisce, 'obiettivo prioritario adesione Ue' Ministro esteri serbo a riunione Iai e Eusair a Catania

(ANSAmed) - BELGRADO, 24 MAG - L'obiettivo prioritario della Serbia di aderire all'Unione europea è stato ribadito dal ministro degli esteri Ivica Dacic, intervenuto oggi a Catania alle riunioni della Iniziativa ionico-adriatica e(Iai) e della strategia macroregionale European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region (Eusair). "La Serbia negli ultimi anni si è rivelata un partner della Ue affidabile e paritario, e siamo soddisfatti che ciò sia stato riconosciuto", ha detto Dacic nel suo intervento alla riunione nella città siciliana, come riferito dai media a Belgrado.



Ricordando come la Serbia abbia aperto finora 12 capitoli negoziali con Bruxelles, il ministro ha aggiunto che l'obiettivo di Belgrado è aprirne quanto più possibile di nuovi in tempi brevi. Nonostante tutte le sfide e i problemi che la Ue ha di fronte - ha osservato Dacic - una chiara prospettiva di adesione all'Unione resta per i Paesi della regione il principale fattore propulsore per riforme e sviluppo. E la politica di allargamento costituisce uno degli strumenti più importanti per garantire stabilità e sicurezza non solo nella regione balcanica ma nell'intera Unione europea. Il ministro ha quindi illustrato i buoni risultati conseguiti in Serbia dal programma di riforme, con una crescita del Pil intorno al 4%, la disoccupazione scesa negli ultimi anni dal 26 al 13%, quella giovanile dal 51% al 33%, il debito pubblico calato al 58% del Pil. (ANSAmed).