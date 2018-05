Turchia: Erdogan, faremo parco al posto di aeroporto Ataturk 'Dopo chiusura in autunno per apertura nuovo scalo Istanbul'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 24 MAG - Quando il nuovo maxi-aeroporto internazionale di Istanbul sarà operativo, dopo la sua inaugurazione prevista per la festa della Repubblica turca il 29 ottobre prossimo, lo scalo Ataturk verrà chiuso e trasformato in un "grande giardino popolare". Lo ha annunciato il presidente Recep Tayyip Erdogan, in un'intervista alla tv di Stato Trt a un mese dal voto presidenziale e parlamentare anticipato.



Il governo turco, ha aggiunto Erdogan, ha in programma di realizzare grandi parchi "come quelli che hanno in Inghilterra" anche in altre grandi città. Tra i progetti citati, ci sono gli spazi verdi che dovrebbero sorgere al posto degli stadi di Konya ed Eskisehir, nell'Anatolia centrale e occidentale.(ANSAmed).