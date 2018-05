Alta Corte Israele, sì a demolizione 'Scuola gomme' Il villaggio beduino Khan el-Ahmar sarà raso al suolo

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 MAG - La Corte Suprema israeliana ha autorizzato la demolizione del villaggio beduino Khan el-Ahmar (Cisgiordania) e della sua 'Scuola di gomme' perche' sono stati costruiti senza i necessari permessi. Lo riferisce Haaretz secondo cui ieri i giudici hanno respinto gli appelli dei 200 abitanti che si oppongono al trasferimento nella vicina localita' di Abu Dis che li costringerebbe ad abbandonare la loro vita di nomadi. 'Scuola di gomme' e' un progetto realizzato dalla Ong italiana Vento di Terra. Secondo Haaretz, le operazioni di demolizione potranno avere inizio in qualsiasi momento dal mese prossimo. Il giornale sostiene che la sentenza desta preoccupazione fra altre comunita' beduine della Cisgiordania - come quella di Susya - che temono di essere pure costrette a trasferirsi nelle localita' indicate loro dalle autorita' israeliane.



Due settimane fa, i capi missione della Ue a Gerusalemme e Ramallah avevano lanciato un appello ad Israele a non procedere alle demolizioni a Khan el-Ahmar ed avevano espresso ''profonda preoccupazione'' per la sorte di quella comunita' beduina.(ANSAmed).