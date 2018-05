Anp, demolizione 'Scuola di gomme' è pulizia etnica Dura protesta della presidenza palestinese contro Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 MAG - La presidenza palestinese condanna la decisione della Corte suprema israeliana di demolire l'insediamento beduino di Khan el-Ahmar e la sua 'Scuola di gomme' in Cisgiordania. Lo scrive l'agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa. "La politica di pulizia etnica - accusa la presidenza dell'Anp - è la forma peggiore di discriminazione razziale, che è divenuta la caratteristica predominante delle pratiche e delle decisioni del governo israeliano".



''L'unico obiettivo di questa politica repellente e razzista - prosegue il comunicato della presidenza Anp - e' di sradicare cittadini palestinesi che legalmente si trovano sulle proprie terre per controllarli e sostiruirli con coloni stranieri''.



La presidenza, conclude la Wafa, ha lanciato un appello urgente alle Nazioni Unite e ai Paesi firmatari delle convenzioni di Ginevra per far si' che questa decisione ''razzista'' non sia realizzata e per garantire protezione al popolo palestinese. (ANSAmed).