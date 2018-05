ANSAmed - Agenda settimanale dal 28 maggio al 3 giugno

(ANSAmed) - ROMA, 25 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 28 maggio al 3 giugno: LUNEDI' 28 MAGGIO MODENA - Casa delle Culture, ore 18. Incontro dal titolo 'Un progetto per l'economia sociale e solidale in Tunisia.



Riflessioni sul contesto in movimento'.



BRUXELLES - Ue, il commissario Christos Stylianides riceve Vanessa Redgrave, avvocato per i diritti umani, Alfred Dubs, ex membro della Camera dei Lord del Regno Unito e l'attrice Mimi Denissi, per discutere delle condizioni di vita dei rifugiati in Europa.



BRUXELLES - Ue, Consiglio dei ministri degli Affari esteri (anche il 29).



MARTEDI' 29 MAGGIO Nessun evento da segnalare MERCOLEDI' 30 MAGGIO ROMA - Sede SIOI (Società italiana per l'organizzazione internazionale) - ore 11. Conferenza di lancio della Giornata mondiale del rifugiato 2018.



SIENA - Complesso didattico San Francesco, ore 11. Incontro dal titolo 'Un ponte sul Mediterraneo. Il programma Erasmus Plus Siena-Tunisia' (anche il 31).



STRASBURGO - Ue, forum sul futuro dell'Europa con il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker.



GIOVEDI' 31 MAGGIO BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante per la Politica estera, Federica Mogherini riceve la delegazione della Commissione di negoziazione siriana.



VENERDI' 1 GIUGNO Nessun evento da segnalare SABATO 2 GIUGNO Nessun evento da segnalare DOMENICA 3 GIUGNO LUBIANA (Slovenia) - Elezioni politiche anticipate.



