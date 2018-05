Libia:Commissione Pe, da Ue approccio più umano su rifugiati Eurodeputato Moares dopo missione, chiudere centri detenzione

(ANSAmed) - BRUXELLES, 25 MAG - L'Unione europea dovrebbe sviluppare un approccio più umano e coerente per migliorare la situazione dei rifugiati in Libia. A lanciare l'appello è stato l'eurodeputato francese Claude Moraes (S&D), presidente della commissione per le libertà civili del Parlamento europeo che recentemente ha visitato il Paese nordafricano con una delegazione di altri europarlamentari tra cui la socialista spagnola Ines Ayala Sender e l'italiano Massimo Castaldo (M5S). "La commissione per le libertà civili deve continuare a controllare da vicino le attività dell'Ue in Libia e l'uso dei fondi Ue - ha affermato Moraes -. È essenziale che l'Ue ponga al centro l'aspetto umano", ha aggiunto, chiedendo maggiori fondi per rispondere alle esigenze immediate nei centri di detenzione e alla formazione del personale sui diritti umani.



"Parlare con i migranti ed i rifugiati al centro di detenzione di Tariq Al Siqqa è stato emozionante", ha raccontato Moraes che ha chiesto "la chiusura di questi centri dove le persone vivono in condizioni a dir poco spaventose".



Riferendosi ai rientri volontari, Moraes ha sottolineato che "diversi ostacoli impediscono ad un significativo numero di rifugiati e migranti in Libia di beneficiare di tale opzione, come il requisito dei visti di uscita o il mandato dell'Unhcr e i suoi limiti imposti a talune nazionalità". Poi ha invitato gli Stati membri dell'Ue ad assicurare un rapido reinsediamento dei rifugiati dal Niger e a rafforzare le relazioni con le guardie costiere libiche. (ANSAmed).