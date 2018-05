ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 28 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: MODENA - Casa delle Culture, ore 18. Incontro dal titolo 'Un progetto per l'economia sociale e solidale in Tunisia.



Riflessioni sul contesto in movimento'.



BRUXELLES - Ue, il commissario Christos Stylianides riceve Vanessa Redgrave, avvocato per i diritti umani; Alfred Dubs, ex membro della Camera dei Lord del Regno Unito e l'attrice Mimi Denissi, per discutere delle condizioni di vita dei rifugiati in Europa.



BRUXELLES - Ue, Consiglio dei ministri degli Affari esteri (anche il 29). (ANSAmed).