Libia: 13 milizie respingono conferenza di parigi

IL CAIRO - Tredici milizie libiche hanno sottoscritto un documento che respinge la Conferenza di Parigi sulla Libia. Lo segnala il sito Libya Observer pubblicando copia del testo. Si tratta di alcune tra le più importanti milizie della Libia occidentale. Il rifiuto é stato espresso in una lettera inviata ieri alle tre massime istituzioni libiche (Consiglio presidenziale, Alto consiglio di Stato e parlamento).



Nel testo fra l'altro si afferma che "l'iniziativa francese non ci rappresenta", riferisce il sito.



Le brigate e Consigli militari firmatari - tra cui quelli di Misurata, Zintan, Janzour, Gharyan - esprimono il proprio impegno alla sovranità e unità della Libia respingendo le interferenze straniere.



Le milizie, fra cui spicca anche la Brigata dei rivoluzionari di Sabrata e le Brigate di Zliten, con implicito ma chiaro riferimento al generale Khalifa Haftar deplorano le iniziative "mirate a re-instaurare il regime militare in Libia". Viene invece dichiarato sostegno allo "Stato democratico civile" e a un "pacifico trasferimento dei poteri". "Esortiamo la missione Onu ad essere imparziale nel dossier libico, inclusa la protezione dei civili", si afferma ancora nella lettera che indica nella fine del conflitto una priorità, sintetizza l'Observer. (ANSAmed).