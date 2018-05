Libia:presidente tunisino Essebsi a conferenza Parigi

(ANSAmed) - TUNISI, 28 MAG - Sarà il presidente tunisino, Beji Caid Essebsi, a rappresentare la Tunisia domani alla conferenza internazionale sulla Libia di Parigi. Lo ha riferito all'agenzia di stampa tunisina TAP, il consigliere del presidente, Aida Klibi, aggiungendo che in questa occasione, Essebsi ribadirà in un discorso le posizioni della Tunisia sulla crisi libica e gli sforzi per raggiungere una soluzione politica globale in Libia.



Venerdi' scorso il presidente tunisino ha ricevuto al Palazzo di Cartagine, il presidente dell'Alto Consiglio di Stato di Tripoli Khalid Al-Mishri in un incontro durante il quale sono state passate in rassegna le azioni intraprese dalla Tunisia nell'ambito dell'iniziativa regionale insieme a Egitto ed Algeria, e con le varie fazioni libiche per rafforzare il processo di risoluzione politica globale della crisi libica.



(ANSAmed)