Tunisia:revisione Accordo Cartagine, Essebsi sospende lavori E' accordo tra partiti, sindacati e imprenditori

(ANSAmed) - TUNISI, 28 MAG - Il presidente della Repubblica tunisina, Beji Caid Essebsi, ha deciso di sospendere a data da destinarsi i lavori per la firma della revisione dell'Accordo di Cartagine, patto tra principali partiti, sindacati e associazioni datoriali del Paese nel quale è elencata la tabella di marcia del governo. Il presidente ha deciso dopo aver constatato oggi il mancato raggiungimento del consenso sul punto decisivo del mantenimento o meno alla testa del governo di unità nazionale dell'attuale premier Youssef Chahed.



Tensioni e divergenze tra i vari aderenti al Patto, sulla strategia da adottare e i risultati delle ultime elezioni comunali del 6 maggio scorso, hanno dato vita ad un dibattito interno che ha portato alla necessità di ridiscutere alcuni aspetti fondamentali per le scelte future. Le riunioni di queste settimane avrebbero dovuto portare all'approvazione di un nuovo documento (detto Accordo di Cartagine 2) in cui si ridefiniscono in 64 punti le direttrici dell'azione del governo fino alle elezioni politiche presidenziali del 2019, e su quale premier concordato debba portarli a termine (che costituisce l'ultimo punto). Insanabile la frattura tra il sindacato Ugtt, che è per l'uscita di scena di Chahed e il partito islamico Ennhadha, invece pronunciatosi a favore. Proprio a causa di questi dissapori l'Uggt, attraverso il suo segretario generale, Noureddine Taboubi, ha annunciato oggi il ritiro dall'Accordo di Cartagine. Nei giorni scorsi anche Hafedh Caid Essebsi, direttore esecutivo del partito modernista-laico Nidaa Tounes, (lo stesso ci cui fa parte anche il premier Chahed), figlio del presidente della Repubblica, Beji Caid Essebsi, aveva chiesto ufficialmente che le dimissioni del capo governo venissero inserite nell'ordine del giorno della riunione degli aderenti all'Accordo di Cartagine. (ANSAmed)