Elezioni in Libia il 10 dicembre, accordo all'Eliseo

PARIGI - Accordo tra le parti per tenere le elezioni in Libia il 10 dicembre. E' quanto si sarebbe stabilito alla conferenza sulla Libia all'Eliseo anche se non c'è nessuna firma, l'intesa è solo informale Secondo fonti vicine al primo ministro el Serraj, è stato trovato all'Eliseo anche un accordo per la messa a punto di una base costituzionale per le elezioni entro il 16 settembre.

Le intese sono state raggiunte durante la Conferenza internazionale sulla Libia sotto l'egida dell'Onu alla presenza delle principali parti in causa.

Secondo informazioni ottenute dall'ANSA all'Eliseo, il testo del nuovo accordo politico fra le parti in Libia comprende 8 punti, dedicati soprattutto al calendario e alle condizioni in cui dovranno svolgersi le elezioni del 10 dicembre.

Il testo sarebbe breve e schematico. Le parti vi si impegnano a garantire la sicurezza delle procedure elettorali. Se questa condizione non sarà rispettata sono previste sanzioni internazionali. Nel testo viene poi menzionato il dialogo per la riunificazione delle forze armate libiche e delle istituzioni dello stato. Il referendum sulla Costituzione dovrebbe essere organizzato dopo le elezioni e non prima. Nell'accordo di oggi si fissa, fra l'altro, la data di una nuova riunione che sarà organizzata entro 3 mesi per seguire l'applicazione di quanto stabilito.

Tuttavia, La road map sulla Libia non è stata firmata dai vari partecipanti al vertice, ma solo approvata informalmente. Secondo quanto riferito dal presidente francese Macron, "non c'è stata una firma formale del documento per due motivi fondamentali. Primo: alcuni partecipanti hanno chiesto di poter prima condividere la dichiarazione congiunta con i loro referenti sul suolo libico. Il secondo motivo ancora più fondamentale - ha continuato il leader di Parigi - è che qui oggi hanno partecipato esponenti di istituzioni che non si riconoscono reciprocamente. Da mesi è tutta la difficoltà della situazione in Libia. Quindi, piuttosto che ostinarsi a una dichiarazione infirmabile meglio avere una dichiarazione" che impegni le varie parti, anche senza una firma formale, ha concluso Macron, salutando una decisione di "buon senso".