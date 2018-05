Italia-Slovenia: presidente Pahor in visita a Roma In programma colloquio con Mattarella e udiena dal papa

(ANSAmed) - LUBIANA, 29 MAG - Il presidente sloveno, Borut Pahor, sarà oggi a Roma per una visita di due giorni nel contesto delle eccellenti relazioni bilaterali fra i due Paesi.



È quanto informa una nota dell'ufficio presidenziale, secondo la quale Pahor incontrerà domani il presidente della repubblica Sergio Mattarella per parlare di attualità e agenda europea, e nel pomeriggio sarà ricevuto in udienza dal Papa. Nella nuova sede dell'Ambasciata slovena in Italia, Pahor incontrerà anche i due deputati del Partito Democratico Tatjana Rojc, espressione della minoranza slovena in Italia, e Tommaso Cerno. Nella giornata odierna Pahor parteciperà a un evento di beneficenza della Congregazione Missionaria organizzato da Slovenia, Monaco e Argentina, cui presenzieranno anche il principe Alberto II di Monaco e il ministro degli Esteri argentino, Jorge Marcelo Faurie. (ANSAmed).