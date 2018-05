Libano: iniziativa Ue per gestione sicurezza frontiere Inaugurato centro per addestramento forze integrate

(ANSAmed) - BEIRUT, 29 MAG - Nel quadro del suo impegno per aiutare la stabilità del Libano, L'Unione europea ha inaugurato oggi un centro di addestramento per la gestione integrata delle frontiere presso la base militare Riyaq.



Il centro contribuirà a rafforzare la cooperazione tra tutte le autorità e le agenzie libanesi competenti per la sicurezza dei suoi confini, lo scambio di merci e il transito di persone, in particolare le forze armate, le forze per la sicurezza interna, le dogane e la difesa civile.



L'ambasciatore della Ue in Libano, Christina Lassen, ha sottolineato durante la cerimonia l'ampio sostegno al settore della sicurezza in Libano, specie a seguito della seconda conferenza internazionale di Roma per l'aiuto alle forze armate e di sicurezza, in cui l'Unione è stata il principale contribuente. "La stabilità del Libano - ha aggiunto la Lassen - è una importante preoccupazione per l'Unione europea e la comunità internazionale. Crediamo fermamente che solo una situazione di stabilità possa aprire la strada ad un aumento degli investimenti e ad uno sviluppo economico di cui il Paese ha grande bisogno". (ANSAmed).