Libia: conferenza Parigi, Italia auspica sia passo avanti 'Stabilizzazione è priorità strategica per Italia e Onu'

(ANSAmed) - PARIGI, 29 MAG - L'Italia "auspica" che la conferenza internazionale sulla Libia che si è tenuta oggi a Parigi possa essere "un passo avanti" per il futuro del Paese: è quanto affermano fonti diplomatiche al termine della riunione internazionale sulla Libia all'Eliseo. "La stabilizzazione e la pacificazione della Libia nonché il completamento della transizione politica del Paese" sono "una "priorità strategica per Italia e per le Nazioni Unite", aggiungono le fonti, sottolineando, tra l'altro, "le prospettive di stabilità del Mediterraneo, la lotta al terrorismo e al traffico di esseri umani.



Fondamentale anche un'intesa "inclusiva" con tutte le componenti locali per l'affermazione del dialogo intra-libico, nel quadro del piano dell'inviato speciale Onu Ghassan Salamé.



In attesa della formazione di un nuovo governo a Roma, per l'Italia ha partecipato l'ambasciatore a Parigi Teresa Castaldo.



