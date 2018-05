Libia: parti non firmano, intesa Parigi solo informale lo ha confermato il presidente francese, Macron

(ANSAmed) - PARIGI, 29 MAG - La road map sulla Libia discussa oggi a Parigi non è stata firmata dai vari partecipanti al vertice ma solo approvata informalmente: lo ha confermato il presidente francese, Emmanuel Macron, rispondendo alla domanda di un cronista al termine dei lavori.



Macron ha spiegato che "non c'è stata una firma formale del documento per due motivi fondamentali. Primo: alcuni partecipanti hanno chiesto di poter prima condividere la dichiarazione congiunta con i loro referenti sul suolo libico.



Il secondo motivo ancora più fondamentale - ha continuato il leader di Parigi - è che qui oggi hanno partecipato esponenti di istituzioni che non si riconoscono reciprocamente. Da mesi è tutta la difficoltà della situazione in Libia. Quindi, piuttosto che ostinarsi a una dichiarazione infirmabile meglio avere una dichiarazione" che impegni le varie parti, anche senza una firma formale, ha concluso Macron, salutando una decisione di "buon senso". (ANSAmed).