Tunisia: fronte laico, "governo di unità nazionale è finito" Domani riunione straordinaria gruppo parlamentare

(ANSAmed) - TUNISI, 29 MAG - "Il governo nato dall'Accordo di Cartagine (del 2016) è diventato fonte della crisi politica e non è più dunque un governo di unità nazionale". Lo si legge in un comunicato di Nidaa Tounes, partito laico uscito vincitore dalle elezioni politiche tunisine del 2014, oggi secondo in Parlamento come numero di deputati, a seguito della sospensione da parte del presidente tunisino, Beji Caid Essebsi, dei lavori per la firma della revisione dell'Accordo di Cartagine, un patto tra principali partiti, sindacati e associazioni datoriali del Paese nel quale è elencata la tabella di marcia del governo. Nidaa Tounes sottolinea nel comunicato che rifiuta di ricevere lezioni in merito a interesse nazionale e stabilità del Paese, oltre a denunciare la campagna denigratoria nei confronti del Capo dello Stato tenuto a vegliare sul consenso politico e sociale. La riunione dei dirigenti di Nidaa Tounes resterà aperta e per domani il partito ha annunciato una riunione straordinaria dei suoi deputati in parlamento. (ANSAmed).