Turchia: Erdogan celebra anniversario presa Costantinopoli Portavoce presidente, 'gli europei non ci hanno mai perdonato'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 29 MAG - Diverse manifestazioni sono previste oggi a Istanbul per commemorare il 565/mo anniversario della presa di Costantinopoli da parte dell'esercito ottomano guidato dal sultano Maometto II, ribattezzato poi 'Il conquistatore' (Fatih, in turco). L'evento più atteso prevede la partecipazione del presidente Recep Tayyip Erdogan alle celebrazioni organizzate dal Comune di Istanbul a partire dalle 20:34 locali, ora della preghiera al tramonto dopo la quale viene interrotto il digiuno durante il mese sacro islamico del Ramadan.



Il programma prevede un concerto di musica tradizionale turca alle 19:30, seguito da un video mapping 3d di immagini che riproducono la battaglia storica su un maxi-schermo. L'evento si svolgerà su una piattaforma lunga circa 50 metri collocata appositamente sul Corno d'oro, di fronte al sito storico di Costantinopoli.



Da quando è al potere, Erdogan si è speso fortemente per il recupero dell'eredità ottomana della Turchia, rendendo sempre più fastose le commemorazioni della presa di Costantinopoli, il 29 maggio 1453. In un messaggio stamani su Twitter, il suo portavoce Ibrahim Kalin ha celebrato l'evento che "ha cambiato il corso della storia", sostenendo che "gli europei non hanno mai perdonato gli ottomani per la conquista di Istanbul".(ANSAmed).