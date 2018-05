ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 30 MAG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: ROMA - Sede SIOI (Società italiana per l'organizzazione internazionale) - ore 11. Conferenza di lancio della Giornata mondiale del rifugiato 2018.



ROMA - Visita del presidente sloveno, Borut Pahor che incontra il presidente Sergio Mattarella.



SIENA - Complesso didattico San Francesco, ore 11. Incontro dal titolo 'Un ponte sul Mediterraneo. Il programma Erasmus Plus Siena-Tunisia' (anche il 31).



STRASBURGO - Ue, forum sul futuro dell'Europa con il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker. (ANSAmed).