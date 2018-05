Libia al voto 10 dicembre, accordo senza firma a Parigi Per i 4 leader 'intesa informale'. Macron ringrazia l'Italia

(di Tullio Giannotti) (ANSAmed) - PARIGI, 30 MAG - C'è l'accordo, ma soltanto sulla parola. Un'intesa informale per la road map in Libia, centrata sull'organizzazione di elezioni politiche e presidenziali il 10 dicembre, è stata raggiunta a Parigi. All'Eliseo, Emmanuel Macron ha ringraziato l'Italia per il suo "impegno esemplare".



Il rischio paventato da molti osservatori subito dopo la conclusione della Conferenza è che si sia trattato di un ennesimo tentativo di riunione internazionale, foto di famiglia, annunci ufficiali, ma senza che ne derivi una soluzione politica efficace.



La Libia del dopo-Gheddafi, frammentata e ingovernabile, non ha finora trovato soluzioni stabili. Quella prospettata al palazzo dell'Eliseo, presenti quattro dei principali protagonisti della scena politica libica e i rappresentanti di 20 Paesi e 6 organizzazioni internazionali, prevede almeno una data certa, il 10 dicembre. Quel giorno dovrebbero, secondo l'impegno solenne delle parti, svolgersi regolari elezioni.



Un risultato che rappresenterebbe una svolta ma le cui condizioni di realizzazione sono tutt'altro che scontate. Sono persino previste "sanzioni" per chi non rispetterà o ostacolerà il processo elettorale e le garanzie che osservatori internazionali si impegneranno verificare. Nessun "ostacolo" al processo elettorale in Libia "verrà tollerato" - si legge nell'accordo - gli eventuali responsabili "dovranno renderne conto".



Per Macron, quello di ieri è stato "un incontro storico". "E' la prima volta che in questo formato l'insieme dei dirigenti, di cui alcuni non si riconoscono neanche - ha continuato il presidente - hanno deciso di riunirsi insieme e firmare una dichiarazione congiunta". Per questo non riconoscimento reciproco, i 4 leader presenti a Parigi - il premier al Sarraj, il maresciallo Haftar, il presidente della Camera dei rappresentanti Aguila Salah, e quello del Consiglio di stato, Khaled al-Meshri - hanno scelto di non firmare: "Non c'è stata una firma formale del documento per due motivi fondamentali - ha spiegato - primo: alcuni partecipanti hanno chiesto di poter prima condividere la dichiarazione congiunta con i loro referenti sul suolo libico. Il secondo motivo è che qui oggi hanno partecipato esponenti di istituzioni che non si riconoscono reciprocamente".



Se si aggiunge l'assenza, annunciata con aperta ostilità verso l'iniziativa "straniera", di diverse fazioni libiche operative sul terreno, la strada appare in salita. Fra tutti i presenti, Macron ha voluto menzionare l'Italia, forse anche per smorzare il malumore trapelato da Roma nei giorni scorsi per la nuova iniziativa solitaria di Parigi, caduta proprio in assenza di un governo italiano che potesse dire la sua. "Voglio salutare l'impegno esemplare" dell'Italia, ha detto Macron, ricordando poi "l'importante crisi migratoria" che il nostro Paese sopporta. La presenza italiana alla Conferenza è stata assicurata dall'ambasciatrice a Parigi, Teresa Castaldo.