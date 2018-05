Macedonia: disputa nome, attesa per colloquio Zaev-Tsipras Premier macedone ottimista su soluzione. 'Poi referendum'

(ANSAmed) - SKOPJE, 30 MAG - Il premier macedone Zoran Zaev ha detto oggi che il nuovo nome della Macedonia verra' reso noto dopo un colloquio che avra' con il collega greco Alexis Tsipras, probabilmente venerdi'. Parlando in una conferenza stampa a Skopje, Zaev non ha voluto confermare il presunto accordo con Atene sul nuovo nome 'Repubblica della Macedonia del nord', come riferito ieri dai media. "Nulla e' stato ancora concordato.



Entro la fine della settimana parlero' con il premier greco Tsipras, dopodiche' verra' reso noto il nuovo nome", ha detto Zaev ai giornalisti. Il premier si e' tuttavia mostrato ottimista su una prossima soluzione della disputa con la Grecia che va avanti da 27 anni, e ha confermato che ogni decisione sul nuovo nome verra' sottoposta a referendum, che potrebbe tenersi in settembre o inizio ottobre. Per Zaev, la Macedonia e' molto vicina all'ottenimento della data d'inizio del negoziato di adesione alla Ue e a una sua integrazione nella Nato. "Con la soluzione della disputa (con la Grecia) entreremo nella Nato.



Nella regione non devono pensare che noi potremmo tornare indietro. La Macedonia e' sulla buona strada. Abbiamo mostrato al mondo che la crisi politica e' alle nostre spalle", ha detto Zaev.



Negli ultimi mesi i contatti si sono intensificati ed e' cresciuto l'ottimismo sulla possibilita' di arrivare a una soluzione del contenzioso. La Grecia - la cui provincia settentrionale porta il nome di Macedonia - ritiene tale termine parte del patrimonio esclusivo storico e culturale ellenico, e chiede a Skopje un cambio di nome del Paese, che nel 1993 fu accolto all'Onu con l'acronimo Fyrom - Former yugoslavian republic of Macedonia. Per tale disputa Atene blocca da anni il cammino di Skopje verso l'integrazione in Ue e Nato. (ANSAmed)