Serbia: Dacic, obiettivo Ue, avanti dialogo su Kosovo Ministro esteri, 'attesa per nuova fase processo allargamento'

(ANSAmed) - BELGRADO, 30 MAG - L'obiettivo prioritario della Serbia e' la piena adesione all'Unione europea, e Belgrado si aspetta che il processo di allargamento della Ue entri in una nuova fase. Lo ha detto oggi il ministro degli esteri Ivica Dacic, sottolineando come il problema del Kosovo vada risolto attraverso il dialogo, in modo obiettivo e senza favoritismi.



"La Serbia vuole che il dialogo continui, e la reazione moderata alle provocazioni dimostra la maturita' del Paese", ha detto Dacic parlando nella Giornata della diplomazia serba. (ANSAmed)