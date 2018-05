Spagna: Rajoy, non mi dimetto, andrò avanti fino a 2020 Venerdì la mozione di sfiducia presentata dai socialisti

(ANSAmed) - MADRID, 30 MAG - Alla vigilia dell'inizio del dibattito sulla mozione di sfiducia presentata nel Congresso dal leader socialista Pedro Sanchez, il premier spagnolo Mariano Rajoy ha escluso di dimettersi e ha detto di volere andare fino in fondo alla legislatura, nel 2020. In una tesa sessione di controllo del governo in parlamento Rajoy ha accusato il leader socialista di volere costituire un 'governo Frankenstein' con l'appoggio di Podemos ed dei separatisti catalani. Il leader di Podemos Pablo Iglesias ha confermato di star preparando una nuova mozione di sfiducia per fare cadere il premier Rajoy se quella presentata dal Psoe non sarà accolta venerdì dal Congresso dei deputati.



La mozione di Podemos proporrebbe un candidato premier 'strumentale' che avrebbe il mandato di convocare al più presto elezioni anticipate. Contatti sono in corso con Ciudadanos, che pure chiede elezioni immediate, secondo la stampa spagnola sui nomi di possibili candidati neutrali che potrebbero prendere la guida del governo per un breve periodo fino alle politiche anticipate.



E se il Congresso dei deputati di Madrid venerdì approverà la mozione di sfiducia socialista il leader del Psoe Pedro Sanchez sarà nominato già lunedì nuovo capo del governo, riferisce la stampa spagnola.



Non ci sono precedenti di rovesciamento riuscito di un governo con una 'mozione di censura' in Spagna. Secondo La Vanguardia ,se il Congresso voterà la sfiducia la presidente dell'Assemblea Ana Pastor ne informerà ufficialmente già venerdì re Felipe VI, che dovrebbe firmare con effetto immediato il decreto di nomina. (ANSAmed).