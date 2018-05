2 Giugno: a Festa Tel Aviv il ministro Yuval Steinitz Ambasciatore Benedetti, partenariato strategico tra nostri paesi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 31 MAG - Le relazioni tra Italia e Israele sono sempre più strette: lo ha detto il ministro israeliano dell'energia Yuval Steinitz che ha partecipato alla Festa della Repubblica del 2 giugno celebrata ieri sera nella residenza dell'ambasciatore in Israele Gianluigi Benedetti insieme all'Istituto Italiano di Cultura, l'Agenzia Ice e la Camera di Commercio. Un evento (circa 700 gli ospiti) al quale presenti esponenti della comunità di origine italiana e alcuni reduci della Brigata Ebraica, alla quale nel 2017 il Parlamento italiano ha conferito la Medaglia d'Oro al Valor Militare. Presenti per il governo israeliano anche il Vice Ministro Michael Oren dell'Ufficio del Primo Ministro, Benyamin Netanyahu, e il Segretario dell'esecutivo Tzahi Braverman. Tra "gli strettissimi rapporti "tra i due paesi, Steinitz ha citato quelli del suo settore e in particolare il progetto del gasdotto 'EastMed' quale esempio di cooperazione regionale tra Italia, Israele, Cipro, Grecia e l'Ue. Benedetti ha esaltato il rilievo internazionale raggiunto dall'Italia nei 72 anni della costituzione dalla Repubblica ed ha sottolineato l'eccellenza del sistema nazionale economico-industriale, della ricerca e della cultura. Dopo aver ricordato "il rilevante contributo della comunità ebraica italiana nella crescita" del paese ma anche nello sviluppo di Israele, ha detto che i rapporti bilaterali si "sono enormemente sviluppati negli ultimi 70 anni, dando vita a un partenariato strategico che ha eccellenze in molti settori, a partire da quello scientifico e tecnologico". Durante il ricevimento c'è stato un concerto dell'Ensemble di sassofoni dell'Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori di Musica italiani e un'esibizione straordinaria del pianista Danilo Rea, uno dei musicisti jazz più noti e apprezzati a livello internazionale.



Rea replicherà stasera la sua esibizione con un concerto del trio jazz 'Doctor 3', preceduto da un programma musicale dell'Ensemble, nell'ambito di 'Musica on the Beach', iniziativa promossa dall'Istituto italiano di cultura di Tel Aviv per le celebrazioni della Festa della Repubblica. Le celebrazioni a Tel Aviv si chiuderanno sabato 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, con l'illuminazione straordinaria del Municipio di Tel Aviv, situato sulla piazza più importante e frequentata della città, con i colori della bandiera italiana. (ANSAmed).