Cisgiordania: Israele pubblica bandi per oltre 1000 case Una parte negli insediamenti maggiori di Maale Adumim e Ariel

(ANSAmed) - TEL AVIV, 31 MAG - Il ministero dell'edilizia israeliano ha pubblicato i bandi per la costruzione di 1.162 case in Cisgiordania, oltre la Linea Verde. Lo riferisce il sito di Times of Israel secondo cui i bandi sono per 409 case ad Ariel, 459 a Maale Adumim, considerate 'città colonie', e 250 ad Elkana e 44 a Maale Efraim, insediamenti minori. La pubblicazione dei bandi è uno dei passi previsti dalla legge per procedere successivamente alla costruzione effettiva.



Ieri il ministero della difesa ha annunciato il via libera alla costruzione in Cisgiordania di 2037 case, già annunciate la settimana scorsa dal ministro Avigdor Lieberman, al di fuori degli insediamenti maggiori. Di queste, 775 hanno avuto l'approvazione finale, mentre le restanti devono ancora completare l'iter previsto dalla legge.