Libia: a Tripoli è già 2 giugno con design italiano Nella capitale una serata di serenità

(ANSA) - IL CAIRO, 31 MAG - La festa della Repubblica italiana è stata celebrata in anticipo a Tripoli in una serata di serenità. Come ha segnalato un tweet dell'ambasciata d'Italia a Tripoli, la ricorrenza é stata sottolineata martedì sera portando una "boccata d'aria fresca con design, stile ed eleganza italiani".



L'iniziativa è stata sostenuta da Enav e dal Consorzio Eneas, lascia intendere il tweet ringraziando le due società impegnate in grandi lavori di ristrutturazione di aeroporti della capitale. Le due imprese sono un esempio della grande attenzione italiana al settore infrastrutturale libico.



"La partecipazione è stata numerosa e calorosa", ha riferito all'ANSA un partecipante segnalando la presenza di "autorità di Consiglio presidenziale, Alto consiglio di stato, governo" oltre al "presidente della Compagnia petrolifera nazionale" (Noc), "attori e altre personaggi dello spettacolo, stilisti, giovani libici e cittadini comuni".



Sono state messe in mostra auto "d'epoca" (tre Fiat 500, come mostra una foto allegata al tweet) intese dichiaratamente come simbolo dello stile e del design italiano.



Inoltre é stata fornita un'anticipazione del prossimo evento che sarà organizzato dall'ambasciata d'Italia: la cosiddetta "Bellezza Sospesa", volta a sensibilizzare la salvaguardia del patrimonio storico-culturale della municipalità di Tripoli. "Per una sera tutti i presenti hanno potuto dimenticare le difficoltà della Libia odierna, respirando un'aria di freschezza sociale e culturale", ha riferito ancora il partecipante.



