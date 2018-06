A Bilbao 500 leader locali per discutere di inclusione

NAPOLI - "L'uguaglianza, la diversità e la inclusione rappresentano dei valori essenziali con i quali le città e le regioni d'Europa formeranno una Europa più giusta, inclusiva e umana. Questo è quello che chiederemo a Bilbao, continuare a sviluppare i valori e gli strumenti necessari per contribuire a costruire una società migliore". Così Juan Mari Aburto, sindaco di Bilbao, ha lanciato oggi la "Conferenza del Consiglio delle Città e delle Regioni d'Europa" che si svolgerà nella città basca dall'11 al 13 giugno con il titolo "Eguaglianza, diversità e inclusione. Le differenze ci uniscono". Nel corso della tre giorni convergeranno a Bilbao 500 tra sindaci, governatori e leader locali da tutto il mondo per discutere sull'incrocio delle tre parole nel titolo della conferenza e sviluppare i principi inclusivi che vanno applicati non solo nelle politiche nazionali, ma anche a quelle locali.

Quaranta i Paesi rappresentati di cui la maggioranza europei, ma ci saranno anche rappresentanti da America, Africa e Asia. Le delegazioni più numerose arriveranno da Germania, Svezia, Belgio, Francia e Finlandia paesi, si legge nella nota del comune di Bilbao, avanzati nelle politiche di eguaglianza e benessere sociale. Il programma presenta 33 eventi tra sessioni congressuali, tavole rotonde e incontri e l'avvio sarà dato l'11 giungo con la conferenza inaugurale con l'intervento di Rigoberta Menchu', Premio Nobel per la pace. Il 13 giugno saranno presentati i documenti finali della conferenza. Al lancio della conferenza a Bilbao è intervenuto anche Frédéric Vallier, segretario generale del Consiglio delle Città e delle Regioni d'Europa (CMRE) che ha sottolineato come "Il CMRE gioca un ruolo cruciale nelle questioni di eguaglianza, diversità e inclusione. Oggi oltre 1700 città e regioni si sono impegnate a creare una società più giusta attraverso la nostra Carta Europea per l'uguaglianza degli uomini e delle donne. Ma abbiamo un lungo cammino davanti per costruire società in cui tutti siano realmente uguali indipendentemente dal genere, dall'etnia, dall'orientamento sessuale o disabilità. Vogliamo che le politiche locali si basino sul rispetto dei diritti umani. Il mondo sta cambiando, facciamo in modo che questi cambiamenti abbiano valore per i nostri cittadini".