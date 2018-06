Fca: Serbia, premier fiduciosa su stabilimento Kragujevac Brnabic, 'tutto indica che produzione proseguira'

(ANSAmed) - BELGRADO, 1 GIU - La premier serba, Ana Brnabic, ha detto di ritenere che il gruppo Fca confermerà il suo impegno produttivo in Serbia. "Tutto lascia presagire che la Fiat resterà in Serbia, speriamo di poter vedere presto i loro piani di investimento. Io come rappresentante dello stato avrò a breve dei colloqui con i rappresentanti del gruppo poiché voglio conoscere di preciso quali sono le loro decisioni in fatto di investimenti", ha detto la premier citata oggi dai media a Belgrado. Brnabic ha aggiunto al tempo stesso di essere oggi "molto meno preoccupata per i lavoratori Fiat e per Krajujevac rispetto a un anno fa quando vi fu lo sciopero allo stabilimento" che produce la Fiat 500L. (ANSAmed)