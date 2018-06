Tunisia: accordo Oim-Onfp per migliorare salute migranti Previsti meccanismi accoglienza e supporto medico e sociale

(ANSAmed) - TUNISI, 1 GIU - I migranti in Tunisia potranno accedere d'ora in poi più facilmente ai servizi sanitari, di salute riproduttiva e di pianificazione familiare, grazie alla firma di un accordo tra l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Iom) e l'Ufficio tunisino per la famiglia e la popolazione (Onfp). L'accordo, fa parte del programma regionale dell'Oim "Promozione della salute e del benessere dei migranti vulnerabili che transitano in Marocco, Tunisia, Egitto, Libia e Yemen", e prevede la creazione di meccanismi di accoglienza per i migranti e le loro famiglie, mirando anche a fornire loro supporto sociale, medico e psicologico. L'accordo, della durata di due anni, è stato sottoscritto dal presidente dell'Onfp, Rafla Tej Daleji, e dal capo missione dell'Oim in Tunisia, Lorena Lando. (ANSAmed).