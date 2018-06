Amb.a Tunisi, Italia vuole rafforzare rapporti,presto visite

(ANSAmed) - TUNISI, 4 GIU - "Nel cordiale incontro al ministero degli Esteri è stata ribadita la volontà del nuovo governo italiano di rafforzare la cooperazione bilaterale per approfondire il partenariato strategico e per far fronte alle problematiche comuni relative al fenomeno migratorio. Stiamo già lavorando a prossime visite governative". E' quanto sottolinea all'ANSA l'ambasciatore italiano a Tunisi, Lorenzo Fanara, dopo l'incontro al ministero degli Esteri tunisino in cui è stato espresso "profondo stupore" per le frasi del ministro degli Interni, Matteo Salvini.(ANSAmed).