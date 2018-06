ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 4 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: CITTA' VARIE - Giornata mondiale dell'ambiente.



BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e il commissario Johannes Hahn ricevono Milo Đukanović, presidente del Montenegro.



ROMA - Ue, Celebrazione della 1ma Giornata internazionale per la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU), con il commissario Karmenu Vella.



TUNISI - Quarta udienza del processo per la strage al Museo del Bardo del 18 marzo 2015, nel quale morirono 24 persone, tra le quali 4 italiani, e per l'attentato kamikaze al resort a Sousse del 26 giugno 2015, nel quale morirono 38 persone.



ROMA - Insor, (Istituto di sociologia rurale), ore 11.30.



Conferenza stampa di presentazione di 'Cerealia, la festa dei cereali. Cecere e il Mediterraneo'.