Gaza: aquiloni incendiari, Israele vuole indennizzo da Anp

TEL AVIV - Israele intende farsi indennizzare dall'Autorita' nazionale palestinese per i gravi danni all'agricoltura e alla natura del Neghev causati dagli estesi incendi attizzati da aquiloni incendiari palestinesi lanciati dalla Striscia di Gaza. Ieri l'ufficio del primo ministro ha reso noto che Benyamin Netanyahu ha dato mandato al Consigliere per la sicurezza nazionale Meir Ben Shabbat di mettere in moto un meccanismo in base al quale dai dazi doganali che mensilmente Israele restituisce all'Anp siano detratti i risarcimenti che dovranno essere versati agli agricoltori del Neghev. I danni immediati, secondo le prime stime, sono di diversi milioni di shekel, una cifra superiore al milione di euro. Ma i danni all' ambiente non sono ancora stati calcolati.



In media gli agricoltori israeliani devono combattere ogni giorno contro una decina di incendi dolosi. Complessivamente, secondo la stampa, lungo i 40 chilometri di confine sono bruciati nelle ultime settimane 2800 ettari di terreni.



(ANSAmed).