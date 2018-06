Avramopoulos, se piccolo ritardo su Dublino non è fine mondo Oggi approfondiamo dialogo, ma per intesa finale ancora tempo

(ANSAmed) - LUSSEMBURGO, 5 GIU - "I leader Ue hanno dato mandato al consiglio di trovare una soluzione" sulla riforma del regolamento di Dublino, "per giugno. Se slittiamo di un paio di settimane, non è la fine del mondo". Così il commissario europeo alla Migrazione Dimitris Avramopoulos al suo ingresso al consiglio Affari interni, a Lussemburgo.



"Oggi - sottolinea Avramopoulos - non siamo qui per trovare l'unanimità finale. Dobbiamo approfondire il dialogo, ma abbiamo ancora molto tempo davanti a noi, per raggiungere un accordo".



Quanto alle domande sul nuovo governo italiano e le posizioni sulla politica migratoria, il commissario ha detto di non volersi intromettere in questioni nazionali, spiegando che "personalmente, per lui, l'Italia è uno dei Paesi più importanti dell'Europa".