Slovenia: presidente, a luglio incarico a Jansa per governo Pahor si congratula con leader conservatore, prossimo incontro

(ANSAmed) - LUBIANA, 5 GIU - Il presidente sloveno, Borut Pahor, ha detto oggi che all'inizio di luglio conferira' l'incarico di formare il nuovo governo a Janez Jansa, il leader conservatore vincitore delle elezioni politiche di domenica scorsa. "Penso sia giusto che sia lui il primo a provare di formare un governo. E se non dovesse riuscirci, gli elettori sapranno che l'occasione l'ha avuta", ha detto Pahor citato dai media locali. Il Partito democratico sloveno (SDS), su posizioni anti-migranti e vicine a quelle del leader nazionalista ungherese Viktor Orban, ha ottenuto domenica la maggioranza relativa con il 24,96% dei voti, seguito dalla Lista di Marjan Sarec (ex comico antisistema) con il 12,66%, dai Socialdemocratici (SD) al 9,9% e dal Partito di centro moderno (SMC) del premier uscente Miro CDerar col 9,7%. Non sara' facile tuttavia per Jansa - che nel 2013 si era dimesso da premier per una vicenda di corruzione - formare una coalizione di governo dal momento che quasi tutte le altre forze politiche si sono dette indisponibili ad allearsi con lui. Pahor ha detto di essersi sentito telefonicamente con Jansa, col quale si e' congratulato per il successo elettorale, concordando per i prossimi giorni un incontro preliminare per esaminare la situazione post-elettorale e le prospettive di formazione del nuovo governo. (ANSAmed)