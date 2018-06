Migranti: Kurz, iniziativa per protezione fuori da Ue Austria al lavoro con un gruppo Paesi, tra cui Danimarca

(ANSAmed) - BRUXELLES, 6 GIU - Sulla migrazione abbiamo messo in campo "un'iniziativa nazionale austriaca, quindi non un'iniziativa della presidenza di turno dell'Ue, con un gruppo di altri Stati dell'Unione, tra cui la Danimarca ed altri, affinché i migranti trovino protezione fuori dall'Europa. Così potranno avere protezione se necessario, ma non avranno possibilità di scegliere il Paese a loro più congeniale, per presentare la loro richiesta d'asilo". Così il premier austriaco Sebastian Kurz in una conferenza stampa a Bruxelles.



"Si tratta di un piccolo gruppo di Stati membri. I contatti sono in corso, e stiamo cercando di trovare una soluzione di buon senso. Abbiamo già fatto dei progressi, e vi faremo sapere quando ci sarà il risultato finale", ha detto il cancelliere austriaco parlando in una conferenza stampa congiunta col presidente della commissione europea Jean Claude Juncker.



"Conoscete il mio approccio - ha proseguito - i migranti arrivano in Europa attraversando diversi Paesi, e possono presentare una richiesta d'asilo in quello di loro preferenza, ma secondo me, questo non è il giusto approccio". (ANSAmed).