Tunisia: il premier silura il ministro dell'Interno

TUNISI - Il premier del governo di unità nazionale tunisino, Youssed Chahed, ha destituito dalle proprie funzioni il ministro dell'Interno, Lofti Brahem. Lo ha reso noto un comunicato della presidenza del governo indicando che sarà sostituito dall'attuale ministro della Giustizia, Ghazi Jribi, senza fornire ulteriori dettagli.

L'annuncio del licenziamento del ministro dell'Interno tunisino, Lofti Brahem, arriva dopo il comunicato di questa mattina del suo dicastero che informava della sospensione di dieci responsabili della sicurezza a Sfax e alle Kerkennah per negligenza o omissione di atti d'ufficio in seguito al naufragio nella notte tra sabato e domenica al largo delle isole Kerkennah, in cui almeno 66 persone hanno perso la vita. Secondo l'ormai ex ministro Lotfi Brahem, "un'indagine preliminare" aveva dimostrato che quei responsabili della sicurezza avevano ''direttamente o indirettamente'' mancato all'esercizio delle loro funzioni.