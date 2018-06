ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 7 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: BELGRADO - Elezioni comunali.



MADRID - Mostra dal titolo 'Dadaismo russo 1914-1924',(fino al 22 ottobre) al museo Reina Sofia.



VENEZIA - Seminario dal titolo 'Un viaggio tra culture alla ricerca delle fonti di tolleranza' nell'ambito dei Venice seminars (fino al 9).



ROMA - Città dell'Altra Economia, ore 18.30. Inaugurazione della mostra fotografica 'Exodus - rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione'.



ROMA - Aula Multimediale dell'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Convegno dal titolo 'FUTURE - Fostering the Integration of Unaccompanied Refugee minors'.



ROMA - Sala Pietro da Cortona, Musei capitolini, ore 17.



Convegno dal titolo 'Turchia, la terra, la storia, l'archeologia'. (ANSAmed).