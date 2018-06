Migranti: Turchia sospende accordo su rimpatri con Grecia

(ANSAmed) - ANKARA, 7 GIU - La Turchia ha sospeso l'accordo bilaterale con la Grecia sul rimpatrio dei migranti, come rappresaglia verso Atene per non aver estradato gli ufficiali turchi fuggiti dopo il fallito golpe del 2016. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu ai giornalisti, chiarendo comunque che l'accordo generale con l'Ue sul blocco dei flussi migratori resta in vigore.



La decisione di Ankara è stata presa dopo che le autorità greche hanno liberato i militari turchi che erano in custodia e li hanno trasferiti in un luogo segreto. Gli ufficiali turchi negano il coinvolgimento nel colpo di stato ed hanno richiesto asilo in Grecia. "Quello che la Grecia ha fatto è inaccettabile", ha detto Cavusoglu, avvertendo che Ankara potrebbe prendere in considerazione ulteriori misure contro Atene. I tribunali greci avevano respinto la richiesta di estradizione della Turchia ritenendo che agli ufficiali non potesse essere garantito un processo equo in patria. (ANSAmed)