Serbia: Zoran Radojicic eletto nuovo sindaco di Belgrado Candidato partito Vucic.Chirurgo e direttore ospedale pediatrico

(ANSAmed) - BELGRADO, 7 GIU - Zoran Radojicic, chirurgo di professione e direttore di un ospedale pediatrico di Belgrado, e' stato eletto oggi nuovo sindaco ddella capitale serba. Nella nuova Assemblea municipale, uscita dalle elezioni amministrative del 4 marzo scorso, i voti a favore di Radojicic sono stati 67 sul totale di 110. Al momento della votazione i consiglieri presenti in aula erano 93. Nel voto amministrativo di marzo Radojicic, 55 anni, era capolista per il Partito del progresso serbo (Sns, conservatore), forza di maggioranza relativa sia al governo nazionale che in quello di Belgrado. Leader dell'Sns e' il presidente Aleksandar Vucic. L'Sns il 4 maro vinse le comunali di Belgrado con il 44,99%, pari a 64 dei 110 seggi dell'Assemblea. Oggi a favore del neosindaco hanno votato i rappresentanti dell'Sns e delle forze di coalizione, a cominciare dal Partito socialista (Sps) del ministro degli esteri Ivica Dacic. Zoran Radojicic sostituisce il sindaco uscente Sinisa Mali, divevuto nuovo ministro delle finanze nel governo nazionale. "Saro' il sindaco di tutti i belgradesi, anche di quelli che non mi hanno votato", ha detto Radojicic. "Cerchero' di fare in modo di soddisfare tutti e di creare le condizioni affinche' tutti i nostri concittadini avvertano miglioramenti nella loro vita quotidiaia". "Il mio sogno e' di lavorare al meglio affinche' Belgrado nei prossimi quattro anni diventi una autentica e moderna capitale europea", ha aggiunto il neosindaco. (ANSAmed)