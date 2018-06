ANSAmed - Agenda settimanale dall'11 al 17 giugno

(ANSAmed) - ROMA, 8 GIU - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dall'11 al 17 giugno: LUNEDI' 11 GIUGNO BILBAO - Al via 'Conferenza del consiglio delle città e delle regioni d'Europa' (fino al 13).



BRUXELLES - Riunione plenaria del Consiglio Atlantico.



BRUXELLES - Ue, Consiglio Trasporti, telecomunicazioni ed energia.



MARTEDI' 12 GIUGNO ROMA - Campidoglio e Centro culturale San Luigi di Francia - Seminario per il lancio del 'Movimento euromediterraneo di solidarietà' con le persone in esilio.



STRASBURGO - Ue, plenaria del Parlamento europeo sui preparativi della Commissione per il Consiglio europeo di giugno con il presidente della Commissione presidente Jean-Claude Juncker.



MERCOLEDI' 13 GIUGNO NESSUN EVENTO DA SEGNALARE GIOVEDI' 14 GIUGNO GAZA - Anniversario della presa del potere di Hamas in luogo di Al-Fatah.



BRUXELLES - Incontro tra il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker e Kolinda Grabar-Kitarovic, presidente della Croazia.



VENERDI' 15 GIUGNO PRISTINA (KOSOVO) - Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione del Kosovo.



SABATO 16 GIUGNO NESSUN EVENTO DA SEGNALARE DOMENICA 17 GIUGNO CITTA' VARIE - Giornata mondiale per la lotta contro la desertificazione e la siccità.



(ANSAmed).